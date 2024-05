Investment-Tipp Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf sieht laut seiner am Dienstag vorliegenden Studie Mercedes-Benz-Trucks-Chefin Karin Rådström und den Technikvorstand Andreas Gorbach in der Pole Position auf den Chefposten bei Daimler Truck. Aber auch der Finanzchef von Großaktionär und Autobauer Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, könne noch das Rennen machen.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 41,86 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 43,33 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 387 554 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 23,0 Prozent aufwärts. Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.