Daimler Truck Aktie

35,63EUR 1,15EUR 3,34%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 15:07:25

Daimler Truck Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Für eine zyklische Branche wie den Lkw-Sektor könne es generell sehr attraktiv sein, am Tiefpunkt zu investieren, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei Daimler Truck aber sei der Tiefpunkt noch weit entfernt. Mit Blick auf die Auftragseingänge kämen weitere Herausforderungen auf das Unternehmen zu, zudem dürften die Markterwartungen weiter sinken./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
35,56 € 		Abst. Kursziel*:
-15,64%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
35,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,80%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten