NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Für eine zyklische Branche wie den Lkw-Sektor könne es generell sehr attraktiv sein, am Tiefpunkt zu investieren, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei Daimler Truck aber sei der Tiefpunkt noch weit entfernt. Mit Blick auf die Auftragseingänge kämen weitere Herausforderungen auf das Unternehmen zu, zudem dürften die Markterwartungen weiter sinken./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:00 / UTC





