WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Für eine zyklische Branche wie den Lkw-Sektor könne es generell sehr attraktiv sein, am Tiefpunkt zu investieren, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei Daimler Truck aber sei der Tiefpunkt noch weit entfernt. Mit Blick auf die Auftragseingänge kämen weitere Herausforderungen auf das Unternehmen zu, zudem dürften die Markterwartungen weiter sinken./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
35,56 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,64%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
35,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,80%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
