Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die EON SE-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern habe in der vergangenen Woche einen attraktiven Fünfjahresplan vorgelegt, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ziele lägen deutlich über den Erwartungen und so erhöhte der Experte seine Prognosen für das Jahr 2028.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:27 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 12,45 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 20,53 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 854 426 EON SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Anteilsschein um 2,4 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q1 2024 dürfte EON SE am 15.05.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:53 / CET



