Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die adidas-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Outperform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte.

Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:21 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 172,65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 50,59 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 145 212 adidas-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 verlor die Aktie um 26,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

