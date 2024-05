Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die EON SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Eon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Energieversorger habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Wanda Serwinowska am Mittwoch in einer ersten Einschätzung.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:18 Uhr sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 13,17 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 21,49 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 198 063 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 8,4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 05:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2024 / 05:21 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.