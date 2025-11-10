United Internet Aktie
10.11.2025 14:41:39
IONOS-Aktie gesucht: Neuer Finanzvorstand ab dem kommenden Jahr
Heider werde zum 15. November Vorstandsmitglied von IONOS und übernehme nach einer Übergangsphase zum 1. Januar 2026 die Rolle als Finanzvorstand, teilte die Tochter von United Internet am Montag mit.
Heider übernimmt den Posten von Britta Schmidt, die das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlasse.
Zuletzt war Heider Unternehmenschef des Telekom-Anbieters Nfon. Zuvor war er unter anderem Vorstandssprecher beim Software-Unternehmen Nemetschek.
Via XETRA klettert die IONOS-Aktie zeitweise um 1,57 Prozent auf 29,20 Euro.
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX)
