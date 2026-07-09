Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.07.2026 13:32:00
iOS 27: Apple erweitert Sprachenangebot der Übersetzungs-App
In der dritten Beta von iOS 27 wurden neun neue Sprachen für Apples Übersetzungs-App entdeckt, darunter Dänisch, Schwedisch und Kantonesisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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