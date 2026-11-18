It has been a rough year for the "Magnificent Seven" stocks as a whole, with four in the negative for the year through market close on Nov. 13. Among the four is Google's parent company Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL), which is down 5.5%, including a 12.6% single-day drop on Oct. 29 that saw the company lose more value in one day than ever before in its history.

With Alphabet in the red and underperforming (the S&P 500 is up 10.5%), is now a good time to invest in the stock, or should investors take it as a warning sign and steer clear of a falling knife?



Image source: Getty Images.

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