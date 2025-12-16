ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
16.12.2025 16:00:00
Is ASML Holdings a Buy?
The demand for artificial intelligence (AI) infrastructure is driving many stock prices higher, and one notable AI company benefiting is the Dutch semiconductor machine manufacturer, ASML Holdings (NASDAQ: ASML). The company's shares have surged 57% over the past year, easily outpacing the S&P 500's 17% gain.That may seem modest compared to other AI stocks, but ASML has some critical advantages in very niche AI spaces, which could allow the company to benefit from AI for years to come. Here are a few reasons investors should consider buying ASML stock right now.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|914,60
|-0,91%
