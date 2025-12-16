adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Euro STOXX 50-Performance
|
16.12.2025 09:29:36
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 5 736,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,888 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent stärker bei 5 755,82 Punkten, nach 5 752,52 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 732,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 755,82 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 693,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 372,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 947,03 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 1,05 Prozent auf 168,00 EUR), BASF (+ 0,68 Prozent auf 44,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,62 Prozent auf 47,39 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,53 Prozent auf 26,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,40 Prozent auf 558,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-4,19 Prozent auf 1 507,50 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 205,95 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 35,24 EUR), Airbus SE (-1,35 Prozent auf 193,44 EUR) und Eni (-1,34 Prozent auf 15,79 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 371 088 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,61 erwartet. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
