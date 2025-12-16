Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Der Euro STOXX 50 notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 5 736,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,888 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent stärker bei 5 755,82 Punkten, nach 5 752,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5 732,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 755,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 693,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 372,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 947,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 1,05 Prozent auf 168,00 EUR), BASF (+ 0,68 Prozent auf 44,55 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,62 Prozent auf 47,39 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,53 Prozent auf 26,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,40 Prozent auf 558,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-4,19 Prozent auf 1 507,50 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 205,95 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 35,24 EUR), Airbus SE (-1,35 Prozent auf 193,44 EUR) und Eni (-1,34 Prozent auf 15,79 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 371 088 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,647 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,61 erwartet. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent, die höchste im Index.

