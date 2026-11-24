Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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24.11.2026 18:07:02
Is Boeing Under $170 a Bargain or a Trap?
A beaten-down stock could be a bargain. Or it could be cheap for a reason. Boeing (NYSE:BA) has given investors plenty of reasons to be cautious. Years of quality-control breakdowns and supply-chain headaches have weighed on the stock, while CEO Kelly Ortberg orchestrates a slow turnaround.
For value investors, the question is whether today's price offers an opportunity to buy before a recovery or a ticket to more turbulence. Let's take a closer look at whether Boeing stock priced below $170 is a bargain today.
Boeing stock peaked in early 2019 at around $446 per share and has since fallen 64% as the aerospace company grappled with quality-control and supply-chain issues. Today, the company is priced at 1.3 times sales, which is extremely cheap compared to its peers and its own historical valuation.
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