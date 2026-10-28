Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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28.10.2026 15:38:01

Is Coca-Cola a Buy After Its Latest Earnings Report?

The iconic consumer beverage giant Coca-Cola (NYSE:KO) reported stronger-than-expected third-quarter earnings and raised its full-year guidance.

Yet the good news wasn't enough to win the market's approval, as the stock dropped roughly 1.6% on Oct. 27, the day it reported earnings. Adjusted earnings per share of $0.91 beat Wall Street consensus estimates by $0.03, while revenue of $13.4 billion beat estimates by about $480 million.

Meanwhile, management said it now expects at least 5% organic revenue growth this year, up from prior guidance of approximately 5%.

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