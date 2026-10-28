Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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28.10.2026 15:38:01
Is Coca-Cola a Buy After Its Latest Earnings Report?
The iconic consumer beverage giant Coca-Cola (NYSE:KO) reported stronger-than-expected third-quarter earnings and raised its full-year guidance.
Yet the good news wasn't enough to win the market's approval, as the stock dropped roughly 1.6% on Oct. 27, the day it reported earnings. Adjusted earnings per share of $0.91 beat Wall Street consensus estimates by $0.03, while revenue of $13.4 billion beat estimates by about $480 million.
Meanwhile, management said it now expects at least 5% organic revenue growth this year, up from prior guidance of approximately 5%.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.10.26
|Coca-Cola-Aktie trotzdem schwächer: Ausblick angehoben - Zuckerfreie Softdrinks gefragt (dpa-AFX)
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27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.10.26
|WDH/ROUNDUP/Zero Sugar gefragt: Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose (dpa-AFX)
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27.10.26
|ROUNDUP/Zero Sugar gefragt: Coca-Cola erhöht erneut Jahresprognose (dpa-AFX)
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26.10.26
|Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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Analysen zu Coca-Cola Co.
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|30 440,00
|0,53%
|Coca-Cola Co.
|82,73
|-0,48%
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