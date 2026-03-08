Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
08.03.2026 19:42:00

Is Nike Stock Going to $70?

Nike (NYSE: NKE) is the leading sportswear brand, with $46 billion in annual revenue. But the company has dealt with weak sales over the past few years. The stock is currently trading near $61, down 22% over the last 12 months and 65% from its all-time high.Last year, the company brought in longtime company veteran Elliott Hill as its new CEO to turn things around. The latest quarterly financial results show progress on the turnaround plan, but management's comments suggest it still has a way to go before investors see meaningful results. Here's what this means for the stock's prospects, and whether investors can see a rebound soon.Image source: Nike.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
05.03.26 Nike Outperform Bernstein Research
05.03.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 Nike Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Nike Outperform Bernstein Research
