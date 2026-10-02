Nike Aktie
|28,72EUR
|-2,51EUR
|-8,04%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike von 75 auf 60 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern mache Fortschritte bei seiner andauernden Neuorientierung, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Produkte aus der "Performance"-Serie seien der Lichtblick des US-Konzerns. Der neue Finanzchef Dave Denton rücke mit einer eingeführten Prognose für 2027 vom üblichen Quartalsraster ab und setze damit die Erwartungen zurück. Konik sieht darin den bewussten Versuch, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 60,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 35,15
|
Abst. Kursziel*:
70,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 35,15
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,70%
|
Analyst Name::
Randal Konik
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
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|Nike Neutral
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|09:12
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|UBS AG
|09:12
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|07:24
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|22.07.26
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|13.07.26
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|02.07.26
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|Barclays Capital
|09:12
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|31.08.26
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|04.08.26
|Nike Underweight
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|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|11:12
|Nike Neutral
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|10:41
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
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|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|28,92
|-7,41%
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|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:20
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13:09
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|13:08
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|12:47
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12:36
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:33
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
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|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
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|09:18
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|09:04
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|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:48
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
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|08:46
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|UBS AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
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