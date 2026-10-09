Nike Aktie

31,18EUR 0,17EUR 0,53%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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09.10.2026 14:57:19

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Nach einem starken Start ins Jahr 2026 schwäche sich die Nachfrage nach Sportbekleidung ab, dafür nähmen Werbeaktionen zu, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Branchenanalyse zu den aktuellen Trends in den USA, Europa und China. Einzelhändler seien mit Blick auf Bestellungen für 2027 zurückhaltend. Adidas, On und Hoka verzeichneten weiterhin Wachstum. Bei Nike kämen die Performance-Produkte gut an, der Lifestyle-Bereich bleibe aber eine Belastung./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 34,30 		Abst. Kursziel*:
31,20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 34,91 		Abst. Kursziel aktuell:
28,92%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:57 Nike Outperform Bernstein Research
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02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 31,26 0,79% Nike Inc.

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14:36 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
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13:54 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:53 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:52 KWS SAAT Halten DZ BANK
13:29 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Sixt Buy UBS AG
13:20 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:20 Porsche vz. Buy UBS AG
13:19 Valeo Neutral UBS AG
13:18 Michelin Neutral UBS AG
13:18 Continental Buy UBS AG
13:17 Schaeffler Neutral UBS AG
13:16 Volkswagen Neutral UBS AG
13:16 AUMOVIO Buy UBS AG
13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
13:15 Renault Sell UBS AG
13:15 BMW Neutral UBS AG
13:14 Stellantis Neutral UBS AG
13:03 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:03 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:46 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
12:45 OMV verkaufen Barclays Capital
12:26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
12:24 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12:23 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:21 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:50 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:19 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:19 Salzgitter Buy UBS AG
11:17 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
11:17 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
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