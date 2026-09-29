Nike Aktie
|32,17EUR
|0,11EUR
|0,33%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Enttäuschungsrisiko sei recht gering, schrieb Piral Dadhania am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober nach US-Handelsschluss. Die Signale für das zweite Geschäftsquartal dürften auf unveränderte Trends hindeuten. Sein Kursziel sinkt aufgrund kleiner Anpassungen im Discounted-Cashflow-Modell (DCF)./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 40,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 36,39
|
Abst. Kursziel*:
9,92%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 36,39
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,92%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
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11:24
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nike auf 40 Dollar - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
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|17.09.26
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|UBS AG
|09.09.26
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|Bernstein Research
|22.07.26
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|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
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|RBC Capital Markets
|17.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32,22
|0,48%
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|RBC Capital Markets
|11:19
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|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
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|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
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|10:30
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|Boeing Buy
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|Philips Hold
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|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
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|10:07
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|10:06
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|09:41
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|Deutsche Bank AG
|09:41
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|09:41
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|Deutsche Bank AG
|09:41
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|Deutsche Bank AG