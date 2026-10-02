Nike Aktie
|28,27EUR
|-2,97EUR
|-9,49%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
02.10.2026 07:24:28
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Das erste Geschäftsquartal 2027 sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagabend. Der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr liege klar unter dem Konsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 40,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 35,15
|
Abst. Kursziel*:
13,80%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 35,15
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,80%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
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|29.09.26
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|RBC Capital Markets
|25.09.26
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|22.09.26
|Nike Sector Perform
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|09:12
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
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|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
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|13.07.26
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|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|28,54
|-8,63%
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|Deutsche Bank AG
|09:29
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
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|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|09:23
|Alzchem Group Buy
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|09:20
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:12
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:47
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:43
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|07:47
|Pfizer Neutral
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|07:41
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Danone Overweight
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|07:30
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|07:25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
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|01.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.