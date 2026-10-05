Nike Aktie
|30,20EUR
|0,07EUR
|0,22%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach den am Donnerstag nachbörslich vorgelegten Quartalszahlen von 68 auf 45 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf den ebenfalls vorbelegten schwachen Ausblick schrieb Aneesha Sherman in einem Kommentar vom Freitag, dass dieser auf ein verlangsamtes Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich für das Geschäftsjahr sowie auf Margen von rund 6 Prozent hindeute. Zwar habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, dass die Risiken, die Zahlen betreffend, nun ausgeräumt seien, doch nach mehrfachen Prognosesenkungen müsse erst wieder Glaubwürdigkeit aufgebaut werden. Den nächsten Impulsgeber sieht sie im Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers im November./rob/ck/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 45,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 33,87
|
Abst. Kursziel*:
32,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 33,87
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,86%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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|DZ BANK
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|02.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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|Bernstein Research
|02.10.26
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|DZ BANK
|02.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
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|02.10.26
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|29.07.26
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|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|30,20
|0,22%
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|KION GROUP Buy
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|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
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|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.