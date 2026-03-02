NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

02.03.2026 17:45:00

Is Nvidia Stock a Buy Now?

In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe explain why they think current shareholders (like Jason) should consider continuing to hold Nvidia (NASDAQ: NVDA), but why AMD (NASDAQ: AMD) looks like a better buy, and how Intel (NASDAQ: INTC) is a surprising emergent competitor.*Stock prices used were from the afternoon of Feb. 27, 2026. The video was published on March 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
