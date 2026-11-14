Is Nvidia Worth This Much Less Without Jensen Huang?

Last Sunday, Nvidia (NASDAQ:NVDA) co-founder and then-CEO Jensen Huang admitted to having an extramarital affair with someone who is an alleged Chinese spy. In the following days, The New York Times reported that Huang also had an affair with a direct report. On Thursday, Nvidia announced Huang’s resignation.

At its peak, Nvidia had a market cap of $5.8 trillion. At market close on Friday, the stock had a market cap of $3.93 trillion. The stock is down 13% over the past week and 6% since Wednesday’s market close.

So, investors think Nvidia is worth less without Huang in the corner office. Are they right?

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