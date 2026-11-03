Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.11.2026 10:00:01
Is SpaceX Stock Worth Buying While It's Below $140?
Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) fell by 11% in October as investor sentiment has begun to sour on artificial intelligence (AI) stocks. While SpaceX is known for its rockets, which have captivated many growth investors, it's largely an AI stock, as that's where the bulk of its opportunity is and where the majority of its revenue comes from.
The stock has been falling along with other AI stocks lately, and now it's below $140 and trading close to its IPO price of $135. While the stock may seem appealing right now, here's why I wouldn't buy it.
Image source: Getty Images.
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