Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.03.2026 21:05:00
Is Tesla Stock a Millionaire Maker?
No one will complain about Tesla's (NASDAQ: TSLA) past performance. Shares in this innovative business have climbed an impressive 2,760% in the past 10 years (as of March 12). That return crushes the market.There are certainly some early investors who have gotten rich owning this electric vehicle (EV) stock as it made its ascent to global fame and recognition. But is Tesla a millionaire-maker going forward?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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