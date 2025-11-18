Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|
18.11.2025 17:00:46
Is the Market Bullish or Bearish on Novartis AG?
This article Is the Market Bullish or Bearish on Novartis AG? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Zürich: SMI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|SLI-Handel aktuell: So steht der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)