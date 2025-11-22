Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
22.11.2025 03:25:00
Judge in Google ad tech case seeks quick fix for web giant's monopolies
[ALEXANDRIA] The US judge considering whether to order a breakup of Google’s advertising technology business asked the Department of Justice (DOJ) on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
|
21.11.25
|Judge shows reluctance to break up Google ads business in US monopoly case (Financial Times)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
19.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
19.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Gemini 3 treibt Google-Holding Alphabet auf Rekordhoch (dpa-AFX)
|
19.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Alphabet A (ex Google)
|261,30
|3,40%
