Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
26.11.2025 13:58:46
KI soll teils übernehmen: Allianz Partners will in Callcentern Hunderte Stellen abbauen
In Callcentern drehen sich viele Anliegen um einfache, routinemäßige Anliegen - auch bei der Reiseversicherungssparte der Allianz. Das Unternehmen will einem Insider zufolge bis zu 1800 Stellen sparen. KI soll es möglich machen. Experten fürchten, das könnte in der Branche erst der Anfang sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
