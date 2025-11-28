Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Lohnendes Allianz-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Allianz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 203,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Allianz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,907 Allianz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 824,34 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 27.11.2025 auf 371,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,43 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
28.11.25
|EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-NVR: Allianz SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)