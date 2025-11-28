Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Lohnendes Allianz-Investment? 28.11.2025 10:03:43

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Allianz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Allianz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 203,80 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Allianz-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,907 Allianz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 824,34 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 27.11.2025 auf 371,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,43 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

