Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
16.02.2026 17:51:31
Lufthansa pilots, crew to strike on Thursday
Lufthansa passengers should expect disruption and possible cancellations. A pilots' trade union has called a 24-hour strike amid a dispute over pension payments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
13.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Nach Streik kehrt Normalität zurück (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Lufthansa-Aktie legt dennoch zu: Streiks am Donnerstag sorgen für Turbulenzen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Lufthansa: Rund 800 Flüge wegen Streik gestrichen - Tausende Reisende betroffen (Spiegel Online)
|
12.02.26
|ROUNDUP 3: Streik der Crews zwingt Lufthansa an den Boden (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ROUNDUP/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa angelaufen (dpa-AFX)
|
12.02.26
|ROUNDUP/Gewerkschaften: Streik bei Lufthansa erfolgreich angelaufen (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,21
|1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.