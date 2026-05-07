Lufthansa Aktie

8,36EUR 0,18EUR 2,15%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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07.05.2026 12:45:04

Lufthansa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den operativen Verlust (Ebit) deutlicher als erwartet eingedämmt, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der beibehaltene Jahresausblick erscheine allerdings hochgradig optimistisch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,52 € 		Abst. Kursziel*:
-17,86%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,31%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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