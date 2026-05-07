Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den operativen Verlust (Ebit) deutlicher als erwartet eingedämmt, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der beibehaltene Jahresausblick erscheine allerdings hochgradig optimistisch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
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Unternehmen:
Lufthansa AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
7,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
8,52 €
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Abst. Kursziel*:
-17,86%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
8,36 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-16,31%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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