FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Die Fluggesellschaft habe im ersten Quartal den operativen Verlust (Ebit) deutlicher als erwartet eingedämmt, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der beibehaltene Jahresausblick erscheine allerdings hochgradig optimistisch./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET



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