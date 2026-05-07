Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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07.05.2026 08:35:16

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Kurzfristig stünden den gestiegenen Energiepreisen, nur minimalen Kapazitätskürzungen und dem erwarteten Druck auf die Umsätze die Branchenerwartung gegenüber, dass die Erlöse pro verfügbarem Sitzkilometer deutlich über dem Vorkrisenniveau bleiben sollten, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Den von der Fluggesellschaft quantifizierten Zielen für eine teilweise Kompensation der höheren Kerosinkosten durch höhere Renditen könne er sich nicht ganz anschließen. Überraschend halte das Unternehmen aber trotzdem - und trotz Streikkosten - an der 2026 geplanten deutlichen Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) fest./gl/mis

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,51 € 		Abst. Kursziel*:
-7,12%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,52%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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