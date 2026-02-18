Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
18.02.2026 16:47:22
Lufthansa pilots, crew to strike on Thursday
Lufthansa passengers should expect disruption and possible cancellations. A pilots' trade union has called a 24-hour strike amid a dispute over pension payments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
16:01
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Nach Streik kehrt Normalität zurück (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG