NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.