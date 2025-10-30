Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

30.10.2025 09:40:55

Lufthansa Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Fluggesellschaft habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, schrieb Harry Gowers am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
7,20 € 		Abst. Kursziel*:
-30,59%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
7,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30,98%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

