Lufthansa Aktie

8,36EUR -0,01EUR -0,12%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 13:13:05

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,75 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,41 € 		Abst. Kursziel*:
-7,83%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,25%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten