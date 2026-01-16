Lufthansa Aktie
|8,36EUR
|-0,01EUR
|-0,12%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,75 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7,75 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,41 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,83%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,25%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verdi: Schwere Tarifverhandlung für Lufthansa-Bodenpersonal (dpa-AFX)
|
15.01.26