Lufthansa Aktie
|8,85EUR
|-0,09EUR
|-0,96%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
11.02.2026 15:58:25
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Pilotenstreiks in dieser Woche verdeutlichten eines der andauernden Risiken für die Restrukturierungsstory der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,58%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
