Lufthansa Aktie
|7,48EUR
|0,08EUR
|1,14%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
31.10.2025 05:59:57
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 5,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Harry Gowers am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Anhaltende Ergebnisrisiken sorgen bei ihm aber weiter für Skepsis./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,15%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29,16%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Lufthansa bleibt trotz Preiskampf optimistisch - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen (dpa-AFX)
|
30.10.25
|MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
|05:59
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05:59
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,47
|1,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:49
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:04
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|07:56
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|06:47
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:47
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06:43
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:39
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:01
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:01
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research