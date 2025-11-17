L&S DAX Indikation

23 701,50
-131,50
-0,55 %
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
Info
GV-Termine
Dividenden
LUS-DAX im Blick 17.11.2025 12:26:55

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags in Rot

Der LUS-DAX notiert heute im negativen Bereich.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,25 Prozent schwächer bei 23 773,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 723,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 929,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, stand der LUS-DAX bei 23 985,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 363,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 19 233,00 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 19,08 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,67 Prozent auf 112,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 748,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,20 Prozent auf 211,70 EUR), Airbus SE (+ 1,14 Prozent auf 208,90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,67 Prozent auf 361,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens (-2,06 Prozent auf 225,60 EUR), Bayer (-1,81 Prozent auf 27,89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 43,21 EUR), Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 43,15 EUR) und Infineon (-1,61 Prozent auf 34,73 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 976 751 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 240,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,18 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 700,00 -0,56%

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

