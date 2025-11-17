L&S DAX Indikation
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags in Rot
Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,25 Prozent schwächer bei 23 773,00 Punkten.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 723,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 929,00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, stand der LUS-DAX bei 23 985,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 363,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 19 233,00 Punkte.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 19,08 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,67 Prozent auf 112,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,22 Prozent auf 1 748,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,20 Prozent auf 211,70 EUR), Airbus SE (+ 1,14 Prozent auf 208,90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,67 Prozent auf 361,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens (-2,06 Prozent auf 225,60 EUR), Bayer (-1,81 Prozent auf 27,89 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,73 Prozent auf 43,21 EUR), Siemens Healthineers (-1,64 Prozent auf 43,15 EUR) und Infineon (-1,61 Prozent auf 34,73 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 976 751 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 240,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,02 erwartet. BASF-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,18 Prozent gelockt.
