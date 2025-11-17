DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.11.2020 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,85 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,574 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.11.2025 auf 43,97 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,18 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 13,18 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Börsenwert von 49,78 Mrd. Euro. DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile wurde am 20.11.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers auf 21,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at