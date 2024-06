LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,22 Prozent leichter bei 18 178,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 255,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 073,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 18 700,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 269,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 15 834,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,48 Prozent auf 21,99 EUR), SAP SE (+ 1,26 Prozent auf 181,72 EUR), Covestro (+ 1,19 Prozent auf 54,50 EUR), Porsche (+ 1,08 Prozent auf 71,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 23,32 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Airbus SE (ex EADS) (-9,82 Prozent auf 134,45 EUR), Merck (-5,72 Prozent auf 157,50 EUR), MTU Aero Engines (-3,50 Prozent auf 220,80 EUR), Sartorius vz (-2,40 Prozent auf 219,40 EUR) und Continental (-1,99 Prozent auf 54,20 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 569 337 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

