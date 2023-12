MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Nokia-Margenziel sorgt für Erleichterung

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht nach oben geht es mit den Kursen an Europas Börsen am Dienstag im frühen Geschäft. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 16.807 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 4.551 Punkte. Im Handel stellt man sich zunächst auf ein zurückhaltendes Geschäft ein. Nachrichtlich im Fokus stehen die US-Inflationsdaten am Nachmittag. Hier wird mit einem Anstieg um 4,0 Prozent zum Vorjahr in der Kernrate gerechnet. Gerade mit Blick auf das am Mittwoch anstehende Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank sind die Preisdaten von hoher Relevanz.

In Europa kommen vor allem Daten aus Deutschland. Sehr gut kommen die Deutschen Großhandelspreise für November im Handel an. Sie fielen erneut zurück um 3,6 Prozent gegenüber Vorjahr. "Das unterstreicht die Marktthese eines deutlichen Inflationsrückgangs und damit auch bald fallender Zinsen", so ein Händler. Dazu gibt der Verband VDMA den Ausblick für die Geschäftsaussichten der deutschen Maschinenbauer. Und mit dem ZEW-Index werden die Konjunkturerwartungen für Dezember bekannt gegeben.

Oracle kein wirkliches Thema für SAP

Keine Kursbremse für SAP (-0,3%) sehen Händler in der negativen Reaktion auf die Zahlen von Oracle. In der US-Nachbörse auf nasdaq.com fielen die Aktien um 7,6 Prozent. Allerdings seien die Erwartungen der Analysten an den Umsatz-Anstieg bei Oracle erneut zu hoch gewesen, kommentiert ein Händler. Bei Oracle laufe es etwas langsamer mit der Cloud-Entwicklung, was aber kein Zeichen einer schwachen Nachfrage von Unternehmensseite her sei. Für SAP habe es daher keine Bedeutung. Ohne besondere Nachrichten sind MTU Aero Tagesverlierer im DAX mit 5,8 Prozent.

Als "im erwartet positiven Rahmen liegend" wird der Ausblick von Hannover Rück (+1,8%) im Handel gewertet. Große Impulse seien in den vorliegenden Daten nicht zu erkennen, man warte nun auf die Ausführungen auf dem Investorentag am Vormittag. Die Wachstumserwartung für den Rückversicherungsumsatz liegt bei "mehr als 5 Prozent" im aktuellen Strategiezyklus. Die Eigenkapitalrendite soll um "mehr als 14 Prozent" wachsen und das EBIT um "mehr als 5 Prozent" pro Jahr.

Neue Nokia-Margenziele nicht so schlimm wie befürchtet

Eher als Erleichterung für die Aktie werten Händler das gesenkte Margenziel von Nokia (-0,1%). Die Finnen hatten vor einer Woche den Großauftrag von AT&T an Ericsson verloren und darauf mitgeteilt, ihre Margenziel daher um rund zwei Jahre nach hinten zu schieben - jedoch noch keine konkreten Zahlen genannt. Am Morgen nannten Nokia nun ihr Ziel bei der vergleichbaren operativen Marge von "mindestens 13 Prozent" bis 2026. Zuvor wurden "mindestens 14 Prozent" angepeilt. "Die Absenkung ist geringer als der Markt befürchtet haben dürfte", kommentiert ein Händler.

Positiv kommen die finalen Jahreszahlen von Carl Zeiss Meditec an. Dass die Marge am unteren Rand der Prognosespanne erreicht wurde, dürfte nun hinreichend in der Aktie eingepreist sein. Darüber hinaus sei der Umsatz in allen Regionen solide gesteigert und Marktanteile gewonnen worden. Der Ausblick auf ein Umsatzwachstum von "mindestens Marktwachstum" im Gesamtjahr und einer Rückkehr der EBIT-Marge auf "über 20 Prozent" sei gut. Die Aktie reagiert mit Aufschlägen von 5,6 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.551,38 +0,2% 11,19 +20,0%

Stoxx-50 4.079,76 +0,1% 2,37 +11,7%

DAX 16.806,82 +0,1% 12,39 +20,7%

MDAX 26.722,89 +0,4% 100,64 +6,4%

TecDAX 3.275,05 +0,3% 8,78 +12,1%

SDAX 13.215,30 -0,3% -34,49 +10,8%

FTSE 7.584,50 +0,5% 39,61 +1,3%

CAC 7.564,28 +0,2% 12,75 +16,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,21 -0,06 -0,36

US-Zehnjahresrendite 4,19 -0,04 +0,31

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Mo, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0789 +0,2% 1,0780 1,0746 +0,8%

EUR/JPY 156,97 -0,2% 156,73 157,33 +11,8%

EUR/CHF 0,9462 +0,1% 0,9446 0,9451 -4,4%

EUR/GBP 0,8591 +0,2% 0,8568 0,8565 -2,9%

USD/JPY 145,47 -0,5% 145,36 146,41 +10,9%

GBP/USD 1,2558 +0,0% 1,2581 1,2547 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 7,1906 -0,1% 7,1863 7,1948 +3,8%

Bitcoin

BTC/USD 41.977,29 +1,8% 41.769,78 41.733,08 +152,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,45 71,32 +0,2% +0,13 -7,0%

Brent/ICE 76,10 76,03 +0,1% +0,07 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,17 36,55 -1,0% -0,38 -56,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.985,26 1.981,91 +0,2% +3,36 +8,9%

Silber (Spot) 22,89 22,88 +0,0% +0,01 -4,5%

Platin (Spot) 919,96 913,00 +0,8% +6,96 -13,9%

Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,4% +0,02 -0,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

