MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Schwergewichte stützen den DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärken können sich die Kurse am Mittwoch im frühen Geschäft gut behaupten. Der Euro-Stoxx-50 steigt kurz nach der Eröffnung um 0,3 Prozent auf 4.346 Punkten. Der DAX zieht ebenfalls um 0,3 Prozent auf 15.950 Punkte an, gestützt von Kursaufschlägen seiner Schwergewichte. So steigen SAP um 1,3 Prozent und stehen mit 141,24 Euro nur noch knapp unter ihrem Allzeithoch von 143,32 Euro, das sie vor gut drei Jahren aufgestellt hatten. Munich Re haben zur Eröffnung bereits ein neues Allzeithoch markiert, und auch andere Index-Schwergewichte wie Allianz, Siemens und Deutsche Telekom notieren gut behauptet oder freundlich. "Es gibt wenig Gutes zu vermelden, aber das Wenige hat hohes Gewicht", so ein Marktteilnehmer. Zudem bauen Rheinmetall die jüngste Rallystrecke mit neuen Allzeithochs aus.

Allerdings rechnen Marktteilnehmer mit Blick auf das lange Thanksgiving-Wochenende in den USA damit, dass auch an den europäischen Märkten zur Wochenmitte langsam Ruhe einkehrt. Für etwas Ernüchterung sorgt das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Laut diesem werden die Leitzinsen in den USA für längere Zeit auf dem hohen Niveau bleiben. Das stützt den Dollar: Der Euro hat sich deutlich vom Dienstag-Hoch bei 1,0957 Dollar entfernt und ist am Morgen zeitweise wieder knapp unter die Marke von 1,09 Dollar gerutscht.

Am Markt kursieren auch skeptische Stimmen: Sollten sich die US-Anleger auf ein verlängertes Wochenende vorbereiten, dürfte sich das in Gewinnmitnahmen, verstärkten Absicherungsgeschäften und geringer Reaktion auf neue Informationen widerspiegeln. Auch an Europas Aktien dürften US-Anleger dann nur ein geringeres Interesse zeigen.

Allerdings werden am Nachmittag einige der üblichen Donnerstags-Daten aus den USA vorgezogen: So die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten, der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter (durable Goods) und der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan.

FMC mit US-Vergleich fest

In der zweiten Reihe steigen Fresenius Medical Care um 1,7 Prozent. Der Gesundheitskonzern hatte am Vorabend die Jahresprognose erhöht. FMC konnte einen Vergleich mit der US-Regierung erzielen, was einen Nettoeinfluss auf das operative Ergebnis von rund 175 Millionen Euro für 2023 hat. Ein Händler rechnete bereits vor Börsenstart mit einem deutlichen Aufschlag, da viele Investoren "allergisch auf laufende US-Rechtsverstrickungen" reagierten und sich daher erleichtert zeigen dürften.

Thyssenkrupp im Konzernumbau - Nucera durchwachsen

Im MDAX steigen Hugo Boss um 2,9 Prozent, nachdem die Deutsche Bank den Titel auf die Kaufliste genommen hat. Thyssenkrupp erholen sich um 6,8 Prozent. Das Umfeld wird vom Konzern als "anspruchsvoll" beschrieben. Positiv sei der Ausblick auf die EBIT-Marge, die schon bis zum Fiskaljahr 2024/25 auf 4 bis 6 Prozent steigen soll. Dies wäre mehr als eine Verdoppelung der aktuellen Marge. "Der Konzern ist im Umbau, die Aktie läuft seit Jahresbeginn im Prinzip nur seitwärts", sagt ein Händler.

Als "eher durchwachsen" werden die Zahlen von Thyssenkrupp Nucera bezeichnet. Die am Vorabend vorgelegten Ergebnisse zum vierten Quartal würden zwar beim Gewinn einen Tick besser als erwartet aussehen. Belasten dürfte aber der Rückgang beim Auftragseingang unter das Vorjahresniveau. "Bei einem Wachstumsfeld wie Wasserstoff will man sowas eigentlich nicht sehen", so ein Händler. Die Aktien seien daher von Tradern am Vorabend schon abverkauft worden. Wichtig sei nun, wie institutionelle Anleger dies im Tagesverlauf bewerteten. Nucera selbst sei optimistisch für die noch kommenden Aufträge, so dass der Rückgang auch als saisonale Delle abgehakt werden könnte. Die Aktie legt um 0,9 Prozent zu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.346,49 +0,3% 14,59 +14,6%

Stoxx-50 3.958,62 +0,3% 10,32 +8,4%

DAX 15.950,04 +0,3% 49,51 +14,6%

MDAX 26.130,22 +0,7% 182,20 +4,0%

TecDAX 3.115,63 +0,1% 4,36 +6,7%

SDAX 13.009,60 +0,5% 58,88 +9,1%

FTSE 7.502,72 +0,3% 20,73 +0,4%

CAC 7.266,10 +0,5% 36,65 +12,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,58 +0,01 +0,01

US-Zehnjahresrendite 4,40 +0,00 +0,52

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:18 % YTD

EUR/USD 1,0899 -0,1% 1,0903 1,0934 +1,8%

EUR/JPY 162,60 +0,5% 162,37 161,70 +15,9%

EUR/CHF 0,9645 +0,0% 0,9641 0,9651 -2,6%

EUR/GBP 0,8708 +0,0% 0,8709 0,8723 -1,6%

USD/JPY 149,18 +0,6% 148,95 147,88 +13,8%

GBP/USD 1,2517 -0,1% 1,2518 1,2536 +3,5%

USD/CNH (Offshore) 7,1564 +0,2% 7,1522 7,1410 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 36.434,65 +0,1% 36.502,04 36.958,92 +119,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,84 77,77 +0,1% +0,07 +1,4%

Brent/ICE 82,62 82,45 +0,2% +0,17 +1,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 44,225 43,85 +0,9% +0,38 -51,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.001,53 1.998,43 +0,2% +3,10 +9,7%

Silber (Spot) 23,82 23,78 +0,2% +0,05 -0,6%

Platin (Spot) 937,68 937,50 +0,0% +0,18 -12,2%

Kupfer-Future 3,78 3,81 -0,8% -0,03 -0,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

