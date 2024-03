MÄRKTE USA/Glattstellungen vor dem Wochenende - Fedex sehr fest

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rekordjagd gehen die Anleger an der Wall Street vor dem Wochenende keine neuen Positionen mehr ein, sondern tendieren eher zu Gewinnmitnahmen. Zur Mittagszeit in New York kommt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent zurück auf 39.5764 Punkte. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes weichen nur ganz leicht von den Vortatgesschlussständen ab. Nach dem Signal der US-Notenbank am Mittwoch, dass 2024 drei Zinssenkungen anstehen könnten, davon die erste im Juni, hatten der Dow, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes Rekordhochs erreicht.

Am Anleihemarkt geht es für die Renditen mit der Zinssenkungsperspektive etwas stärker nach unten. Der Dollar setzt die Aufwärtsbewegung vom Vortag fort, gestützt von den jüngsten robusten US-Konjunkturdaten. Daneben profitiert er von der Schwäche seiner Pendants, nachdem die Schweizer Nationalbank am Vortag überraschend die Zinsen gesenkt hatte. Das schürt Spekulationen, dass die EZB möglicherweise noch vor der US-Notenbank die Zinsen senken könnte. Dazu kamen auch von der Bank of England Signale, die auf baldige Zinssenkungen hindeuten. Der Dollarindex gewinnt 0,4 Prozent.

Für die Ölpreise geht es um rund 0,5 Prozent nach unten, auch der Goldpreis verbilligt sich in dieser Größenordnung. In beiden Fällen dürfte der festeren Dollar für Druck sorgen, weil er sowohl das Öl wie auch das Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollar-Raum verteuert.

Nike klar Schlusslicht im Dow

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt geht es für Nike um 7,5 Prozent nach unten. Der Sportartikelhersteller hat mit seinen Drittquartalszahlen zwar die Erwartungen übertroffen, aber zugleich angekündigt, mit sinkenden Umsätzen zu rechnen.

Dagegen legen Fedex um 7,7 Prozent zu. Der Logistiker hat im dritten Geschäftsquartal trotz einer niedrigeren Nachfrage mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Fedex profitierte dabei von Einsparungen. Die Gewinnprognosespanne für das laufende Geschäftsjahr engte Fedex ein. Stützend wirkt, dass das Board des Unternehmens ein neues Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Dollar genehmigt hat.

Tesla (-1,9%) leiden unter einem Bloomberg-Bericht, wonach der Autobauer die Produktion in China gesenkt haben soll angesichts eines langsameren Absatzwachstums.

Lululemon Athletica knicken um 16 Prozent ein. Der Sportbekleidungshändler hat zwar mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen übertroffen. Allerdings zeigen sich die Anleger von der Umsatzprognose enttäuscht.

Die Apple-Aktie kann sich nach dem deftigen Vortagesminus um 0,8 Prozent etwas erholen. Sie hatte in Reaktion auf eine Kartellklage fast 5 Prozent verloren. Derweil wendet sich der iPhone-Hersteller in Sachen KI-Technologie für seine Geräte in China nun offenbar an Baidu. Laut Informanten wurden dafür vorläufige Gespräche aufgenommen. Apple habe sich nach einem lokalen Partner umgesehen, weil die chinesischen Regulierer KI-Modelle prüften, bevor sie zugelassen würden. Baidu verteuern sich um 1,8 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.575,83 -0,5% -205,54 +5,0%

S&P-500 5.235,18 -0,1% -6,35 +9,8%

Nasdaq-Comp. 16.413,34 +0,1% 11,50 +9,3%

Nasdaq-100 18.316,98 -0,0% -3,40 +8,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,59 -4,3 4,63 17,1

5 Jahre 4,20 -6,3 4,26 19,6

7 Jahre 4,22 -6,0 4,28 24,7

10 Jahre 4,21 -4,6 4,26 33,5

30 Jahre 4,39 -4,8 4,44 42,1

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:00 Uhr Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0813 -0,5% 1,0833 1,0860 -2,1%

EUR/JPY 163,69 -0,6% 163,86 164,72 +5,2%

EUR/CHF 0,9710 -0,4% 0,9733 0,9764 +4,7%

EUR/GBP 0,8580 -0,0% 0,8577 0,8575 -1,1%

USD/JPY 151,39 -0,1% 151,31 151,67 +7,5%

GBP/USD 1,2602 -0,4% 1,2628 1,2666 -1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2711 +0,7% 7,2639 7,2216 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 63.722,11 -2,6% 66.445,50 66.670,91 +46,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,87 81,07 -0,2% -0,20 +11,4%

Brent/ICE 85,43 85,78 -0,4% -0,35 +11,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27,675 26,68 +3,7% +1,00 -14,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.166,03 2.181,31 -0,7% -15,28 +5,0%

Silber (Spot) 24,73 24,75 -0,1% -0,02 +4,0%

Platin (Spot) 897,38 907,50 -1,1% -10,13 -9,5%

Kupfer-Future 4,01 4,06 -1,2% -0,05 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

