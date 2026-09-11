Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.09.2026 15:21:00
Mauszeiger-Bug in Windows 11: Microsoft liefert Update-Fix aus
Fast zwei Wochen lang sah der Mauszeiger für viele Windows-Nutzer nicht aus wie gewollt. Jetzt ist ein Update da.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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10.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: Wäre eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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04.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|DZ BANK
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|Microsoft Corp.
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Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.