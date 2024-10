MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag fester

So bewegt sich der MDAX heute.

Um 12:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent fester bei 27 105,81 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 267,687 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,430 Prozent fester bei 26 969,11 Punkten in den Handel, nach 26 853,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 929,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 123,41 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 25 703,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, stand der MDAX bei 25 244,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Wert von 26 075,11 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,997 Prozent zu. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,86 Prozent auf 135,90 EUR), Delivery Hero (+ 3,98 Prozent auf 37,66 EUR), PUMA SE (+ 3,79 Prozent auf 38,92 EUR), LEG Immobilien (+ 2,86 Prozent auf 96,46 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,58 Prozent auf 95,40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-4,15 Prozent auf 68,20 EUR), Gerresheimer (-3,00 Prozent auf 77,60 EUR), FUCHS SE VZ (-1,93 Prozent auf 42,74 EUR), HUGO BOSS (-1,39 Prozent auf 40,52 EUR) und Talanx (-0,60 Prozent auf 75,15 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 435 136 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,522 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at