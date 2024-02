MDAX aktuell: MDAX am Dienstagnachmittag im Plus

Der MDAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 25 922,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 248,943 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,086 Prozent auf 25 763,64 Punkte an der Kurstafel, nach 25 785,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25 980,19 Punkte, das Tagestief hingegen 25 739,52 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 26 174,57 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 27.11.2023, einen Stand von 26 114,02 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bei 28 678,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 3,41 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 11,65 Prozent auf 12,41 EUR), Delivery Hero (+ 3,95 Prozent auf 22,25 EUR), thyssenkrupp (+ 2,84 Prozent auf 4,56 EUR), Gerresheimer (+ 2,79 Prozent auf 107,00 EUR) und Sixt SE St (+ 2,53 Prozent auf 87,25 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Talanx (-4,34 Prozent auf 63,90 EUR), AIXTRON SE (-2,67 Prozent auf 31,73 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,33 Prozent auf 141,00 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,17 Prozent auf 40,38 EUR) und GEA (-1,15 Prozent auf 36,89 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 200 582 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,379 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

