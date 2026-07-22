TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

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WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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22.07.2026 12:53:18

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Adrien Rabier erachtet das 2026er-Umsatzziel des Rüstungskonzerns angesichts der Entwicklung im ersten Halbjahr als übermäßig konservativ, wie er am Mittwoch mit Blick auf die am 12. August anstehenden Quartalszahlen schrieb. Auch bei der Gewinnmarge (Ebit-Marge) rechnet der Experte eher mit 7 Prozent statt mit wie vom Unternehmen angepeilt mehr als 6 Prozent für 2026./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
81,90 € 		Abst. Kursziel*:
-7,20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
82,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,77%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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