TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

99,20EUR 11,20EUR 12,73%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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12.08.2026 08:40:43

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Schwäche im maritimen Elektroniksegment seien diese stark ausgefallen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Umsatz des Marineschiffbauers um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Fertigung von Unterseebooten./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
95,10 € 		Abst. Kursziel*:
-20,08%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
99,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,39%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:40 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

TKMS thyssenkrupp Marine Systems 96,40 9,55% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Aktuelle Aktienanalysen

09:35 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
09:33 Dürr Buy Warburg Research
09:33 TUI Market-Perform Bernstein Research
09:31 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
09:31 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 CTS Eventim Buy UBS AG
09:28 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:27 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:25 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:23 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
09:20 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
09:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:50 SCHOTT Pharma Outperform RBC Capital Markets
08:40 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
08:37 JENOPTIK Buy Warburg Research
08:36 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
08:00 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:33 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
07:05 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
06:53 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
06:04 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
06:03 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Rosenbauer buy Baader Bank
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
11.08.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
11.08.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.