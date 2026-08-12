TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
|99,20EUR
|11,20EUR
|12,73%
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Schwäche im maritimen Elektroniksegment seien diese stark ausgefallen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Umsatz des Marineschiffbauers um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Fertigung von Unterseebooten./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
95,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
99,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,39%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
09:03
|AKTIE IM FOKUS: TKMS vorbörslich von starken Quartalszahlen beflügelt (dpa-AFX)
|
10.08.26
|Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|08:40
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08:40
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|96,40
|9,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:35
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|Dürr Buy
|Warburg Research
|09:33
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|09:28
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:27
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|08:40
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:36
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:00
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|07:05
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06:53
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06:04
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|06:03
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.