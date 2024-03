MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 26 764,48 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 248,596 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,006 Prozent schwächer bei 26 665,27 Punkten, nach 26 666,96 Punkten am Vortag.

Bei 26 782,22 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 640,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.02.2024, wurde der MDAX auf 25 785,79 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der MDAX 26 943,60 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 484,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,275 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3,13 Prozent auf 42,12 EUR), EVOTEC SE (+ 2,56 Prozent auf 13,83 EUR), CTS Eventim (+ 2,17) Prozent auf 75,35 EUR), Lufthansa (+ 1,80 Prozent auf 7,19 EUR) und LANXESS (+ 1,76 Prozent auf 25,37 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Gerresheimer (-2,21 Prozent auf 101,70 EUR), AIXTRON SE (-1,36 Prozent auf 25,35 EUR), Siltronic (-1,06 Prozent auf 84,35 EUR), WACKER CHEMIE (-0,92 Prozent auf 107,30 EUR) und thyssenkrupp (-0,82 Prozent auf 4,97 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 722 961 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,502 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at