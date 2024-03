MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Am Freitag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,75 Prozent schwächer bei 26 064,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 253,632 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,033 Prozent schwächer bei 26 253,04 Punkten in den Handel, nach 26 261,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 26 315,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 055,71 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,881 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.02.2024, lag der MDAX noch bei 26 057,19 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.12.2023, einen Stand von 27 133,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, wies der MDAX einen Stand von 26 790,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 2,88 Prozent nach. Bei 27 272,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 10,94 Prozent auf 7,48 EUR), HELLA GmbH (+ 3,08 Prozent auf 83,60 EUR), Gerresheimer (+ 3,04 Prozent auf 105,20 EUR), Talanx (+ 2,02 Prozent auf 70,65 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,86 Prozent auf 106,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-7,05 Prozent auf 1,77 EUR), LEG Immobilien (-6,08 Prozent auf 70,12 EUR), TAG Immobilien (-4,20 Prozent auf 11,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,07 Prozent auf 34,64 EUR) und EVOTEC SE (-3,74 Prozent auf 12,62 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die K+S-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 408 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,037 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 4,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at