Aroundtown sieht sich auf Kurs für Ziele 2025 nach 9M

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Aroundtown hat in den ersten neun Monaten bei moderaten Mietsteigerungen operativ etwas weniger verdient als im Vorjahr, sieht sich aber auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Unter dem Strich schrieb der Luxemburger Immobilienkonzern, der im MDAX notiert ist, schwarze Zahlen und profitierte dabei von deutlich höheren Bewertungs- und Verkaufsergebnissen. Im Gesamtjahr will das Unternehmen weiterhin einen operativen Gewinn FFO I zwischen 280 und 310 Millionen Euro bzw 0,26 bis 0,28 Euro je Aktie erreichen.

Im Neunmonatszeitraum Januar bis September erwirtschaftete Aroundtown einen operativen Gewinn FFO I von 221 Millionen Euro verglichen mit 236 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der FFO I 0,20 Euro nach 0,22. Der bereinigte operative Gewinn EBITDA sank auf 750 Millionen Euro von 758 Millionen. Die Nettomieteinnahmen legten auf vergleichbarer Basis um 3,1 Prozent zu, sie betrugen 886 Millionen Euro.

Die Einnahmen aus Portfolio-Neubewertungen und Veräußerungsgewinnen betrugen 384 Millionen Euro nach einem Verlust von 591 Millionen im Vorjahr. Das Portfolio war zum Halbjahr komplett neu bewertet worden.

Nach Steuern verdiente Aroundtown 882 Millionen Euro verglichen mit einem Nachsteuerverlust 154 Millionen im Vorjahr

Je Aktie betrug der Gewinn 0,49 Euro nach einem Verlust von 0,21 Euro.

November 26, 2025 01:26 ET (06:26 GMT)