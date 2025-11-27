Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Profitable Aroundtown SA-Investition?
|
27.11.2025 10:03:20
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Aroundtown SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hat, hat nun 389,864 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 2,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 136,06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,61 Prozent.
Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 3,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25