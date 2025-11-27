Aroundtown Aktie

Profitable Aroundtown SA-Investition? 27.11.2025 10:03:20

MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Aroundtown SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hat, hat nun 389,864 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Aroundtown SA-Papiers auf 2,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 136,06 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,61 Prozent.

Aroundtown SA war somit zuletzt am Markt 3,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

