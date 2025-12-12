PUMA Aktie
|21,90EUR
|0,88EUR
|4,19%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Outperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21,90 €
|
Abst. Kursziel*:
9,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,59%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
